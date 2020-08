Colisão entre comboio e carrinha em Leiria faz um morto

© Jorge Amaral / Global Imagens

Um comboio colidiu esta tarde com um ligeiro de mercadorias numa passagem de nível, na localidade de Gândara, em Leiria.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria confirmou à TSF a existência de uma vítima mortal, o condutor da carrinha.

De acordo com os Bombeiros de Leiria, o comboio transportava 11 passageiros, que saíram ilesos do acidente.

No local, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão 12 operacionais apoiados por cinco viaturas.

Em declarações aos jornalistas, o ministro das Infraestruturas lamentou o novo acidente com transportes ferroviários. De visita a Soure, onde acompanha os trabalhos de remoção do Alfa Pendular que embateu num veículo de Catenária, Pedro Nuno Santos esclarece que as causas do acidente não coincidem com o que ocorreu na sexta-feira, mas sim com o desrespeito por um sinal vermelho numa passagem de nível.

"Estes acidentes ainda ocorrem em alguns pontos do país, onde existem passagens de nível e não se respeitam os sinais. Ao longo dos anos, temos tentado eliminar o máximo de passagens de níveis. Não vai ser possível eliminar todas, e a que estava em causa não está no plano de eliminação", adianta.

Pedro Nuno Santos diz que se tem de diminuir o risco de erro humano, cumprindo com as sinalizações.

Circulação na Linha do Oeste restabelecida no domingo de manhã

A circulação na Linha do Oeste na zona de Leiria vai ser retomada a partir do início da manhã de domingo, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP informa que decorrem neste momento trabalhos de remoção da composição, para posterior reparação da via e reposição da circulação.

A IP estima que a circulação estará completamente reposta a partir da manhã de domingo.

Notícia atualizada às 20h26