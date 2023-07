Comboio Histórico parte com novidades para um novo ano de viagens no Douro

Está nos carris a nova temporada do Comboio Histórico do Douro, que circula entre as estações do Peso da Régua e a do Tua, até novembro. Neste ano, revelou o presidente da Comboios de Portugal (CP) à reportagem da TSF no local, o número de viagens, que neste momento é de 47 previstas, pode alcançar "até 55".

Destas, três viagens estarão inseridas num protocolo com as câmaras municipais de Peso da Régua, de Alijó e de Carrazeda de Ansiães e vão ser "oferecidas aos habitantes da região" para "agradecer" a articulação com as autarquias, "este trabalho e a ajuda" na realização das viagens.

Outra das novidades deste ano é a de que, além das já habituais viagens realizadas ao sábado e domingo, o comboio passa a fazer uma terceira, às quartas-feiras.

Os comboios do fim de semana "têm estado esgotados" e, com a nova frequência, o presidente da CP conta "despertar um interesse maior por este comboio histórico".

O comboio percorre o Património Mundial da UNESCO (sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e a do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão (Alijó, distrito de Vila Real).

A composição inclui a locomotiva a vapor, construída em 1925, e cinco carruagens de madeira, do início do século XX, com 254 lugares.

Para promover a região, a bordo do comboio serão oferecidos produtos como cálices de vinho do Porto ou moscatel de Favaios, bem como doces tradicionais.

No Pinhão, os turistas podem observar os painéis de azulejos da estação, que retratam a paisagem e a vida dos durienses, e o abastecimento de água à locomotiva quase centenária. A locomotiva faz, depois, as manobras de inversão na estação do Tua.

O programa do Comboio Histórico na Linha do Douro arrancou no final da década de 1990.