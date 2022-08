Comboio passa "pelo meio do incêndio em Ourém", Amorim critica direção do Sporting e outros destaques TSF

© Paulo Cunha/EPA (arquivo)

O fogo que deflagrou na tarde desta sexta-feira em Ourém é o que mais está a preocupar as autoridades, ao ponto de ter obrigado a cortar a linha ferroviária do Norte. Ainda antes do corte, um comboio passou "pelo meio" das chamas.

No dia anterior ao clássico frente ao FC Porto e depois de uma semana complicada, Rúben Amorim abordou a saída de Matheus Nunes, apontando as culpas à direção.

Na semana de 9 a 15 de agosto, Portugal registou 15.214 novos casos de Covid-19 e 43 mortes devido à doença.

Para responder aos incêndios, o Governo declarou situação de alerta. a vigilância das florestas vai ser reforçada com 25 patrulhas das Forças Armadas.

Maria das Doures Meira, ex-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, está "disponível" para explicar o caso do acolhimento de refugiados ucranianos no concelho.

O ator Orlando Costa morreu esta quinta-feira aos 74 anos. O ator ficou conhecido pelo papel de "Zé Gato".

Aterceira onda de calor em 2022 "não é tão severa quanto a que ocorreu em julho". As temperaturas vão subir em todo o país já esta sexta-feira e no sábado apenas nas regiões do interior.

O Ministério do Trabalho concluiu que a presidente do IEFP, Maria Adelaide Franco, não podia acumular o subsídio com atividades relacionadas com a empresa onde trabalhava.

Mais de 400 médicos de Medicina Interna estão indisponíveis para realizar mais 150 horas extraordinárias por ano numa carta aberta à ministra da Saúde.

O preço do gás atingiu um novo máximo depois de ter sido anunciado que o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream será interrompido durante três dias.