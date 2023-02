"Comboios de bicicleta": Lisboa quer chegar aos 270 alunos a pedalar para a escola

Por Rui Cid 02 Fevereiro, 2023 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Passavam 20 minutos das 8h00 quando Filipe Anacoreta Correia chegou à Avenida da Igreja, no bairro de Alvalade. À espera do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa estavam já alguns assessores da autarquia e uma equipa do Programa Municipal de Mobilidade Escolar - "Comboios de Bicicleta" de Lisboa. Pouco depois, juntavam-se duas crianças e as respetivas bicicletas. Aguardavam pelo pelotão que tinha partido, minutos antes, da Avenida do Brasil.

À hora prevista, 8h32, avista-se um grupo de crianças e monitores. Ao longo do percurso de 1,2 quilómetros até à Escola Básica São Miguel, juntar-se-iam outros miúdos - 20, no total - que pedalaram até às aulas.

Lançado no ano letivo 2020/21, o pelotão tem engrossado: o arranque fez-se com 11 escolas; no ano passado foram 15; agora são 17 estabelecimentos de ensino e 28 percursos.

A ideia, além de "promover a bicicleta como meio de transporte" é, também, incentivar "a progressiva autonomia das crianças nas deslocações de casa para as escolas", afirma Anacoreta Correia.

Este ano, com um investimento de 100 mil euros, o programa conjunto da CML e da Bicicultura, conta, até ao momento, com 230 crianças inscritas. O vice-presidente da CML traça como objetivo chegar às 270: "Queremos crescer, passo a passo".

O responsável pelo pelouro da mobilidade na autarquia da capital garante que o feedback que tem recebido dos pais tem sido "muito positivo".

O percurso desta manhã em Alvalade foi feito, na grande maioria, fora de ciclovias, algo que Filipe Anacoreta Correia desvaloriza, argumentando que o programa "se adapta aquilo que é o trajeto das famílias para as escolas". O vice-presidente da CML garante que a segurança "é uma prioridade" e que a ideia é ter, média, "um monitor por cada quatro crianças".

Ainda assim, para acautelar imprevistos, a autarquia fez um seguro contra acidentes.