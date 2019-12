Comboios também podem vir a ser gratuitos em Cascais. Autarquia negoceia com a CP

© Orlando Almeida / Global Imagens

Depois dos autocarros, os comboios podem estar a caminho. A Câmara de Cascais está a negociar com a CP para que também as viagens de comboio deixem de ser pagas dentro do concelho, à semelhança do que vai acontecer com os autocarros já em janeiro.

À TSF, o presidente da câmara, Carlos Carreiras, explica que a medida não vai servir apenas quem vive no concelho. É também "para os que estudam em Cascais e para todos os que trabalham em Cascais", independentemente de residirem ou não no concelho.

Janeiro será um mês de "transição" - mas os transportes já serão gratuitos - para que os beneficiários se possam registar. "A partir de fevereiro será para todos aqueles que já se tenham registado e cumprar as condições: residentes, estudantes ou trabalhadores em Cascais."

O registo é feito no site da MobiCascais e prevê que os utilizadores possam ainda receber pontos para usar noutros serviços da autarquia. Com esta iniciativa, Cascais será o primeiro município do país a oferecer transportes publicos gratuitos e, de acordo com Carlos Carreiraas, nem vai ser preciso mexer no orçamento da autarquia.

O custo estimado é de "12 milhões de euros", que serão financiados "não só pelos parquímetros" mas também por empresas que, atraídas para Cascais e com sede no concelho, veem o IUC reverter para o município.

Com os autocarros gratuitos já garantidos em janeiro, o próximo passo podem ser os comboios. Carlos Carreiras admite que gostaria de ver a gratuitidade do serviço alargado ao transporte ferroviário e admite mesmo que as negociações com a CP já começaram.

"Estamos a encetar negociações com a CP para que também dentro do concelho de Cascais o transporte ferroviário possa ser gratuito", explica o autarca, que acrescenta que o processo já começou "há alguns anos" e tem vindo a ser "progressivamente aplicado e implementado no concelho".