Comboios sem rampas? Associação Portuguesa de Deficientes já pediu esclarecimentos ao Governo

A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) escreveu ao ministro João Galamba, para saber se os novos comboios da CP vão, ou não, ter rampas para pessoas com mobilidade reduzida.

De acordo com a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias, as 117 novas composições que a CP vai comprar não devem ter rampas para o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

Ouvida pela TSF, a presidente da APD, Gisela Valente, adianta que já pediu explicações ao Governo. "Já questionámos o ministro João Galamba, com conhecimento à secretária de Estado, para obtermos esclarecimentos."

"Imagine-se que vem um comboio sem uma rampa. É impensável, não podemos acreditar que não se cumpram estas normas técnicas".

Gisela Valente quer acreditar que a situação será corrigida, até porque já são muitos os problemas que os deficientes enfrentam quando querem andar de comboio.

"Existem muitos constrangimentos para as pessoas com mobilidade condicionada, e nem sequer só pelo meio de transporte em si, mas por toda a área circundante. Porque muitas vezes os elevadores estão a avariados, muitas vezes as pessoas encontram obras ou obstáculos ao longo das vias", lembra Gisela Valente.

Em causa está o concurso no valor de 819 milhões de euros para a compra de 117 composições que a CP tem em curso e que exige que as carruagens tenham degraus devido às diferentes alturas das plataformas das estações.