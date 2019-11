Começam as obras finais na linha do Tua para arranque definitivo dos comboios

© Afonso de Sousa/TSF

Há cerca de duas semanas começaram aquelas que deverão ser as últimas obras antes de os comboios voltarem a circular na linha do Tua. São trabalhos que deverão estar finalizados até maio do próximo ano e que, depois de vários anúncios falhados de arranque, deverão fazer com que o Plano de Mobilidade do Vale do Tua se torne uma realidade no verão de 2020.

As empreitadas finais dizem respeito "à reabilitação do canal ferroviário e estabilização de taludes, com substituição de peças e de carris, e outra que tem a ver com a deteção precoce da queda de blocos".

© Afonso de Sousa/TSF

"É um sistema baseado em fibra ótica que deteta vibrações que são parametrizadas e configuradas de modo a que se possa verificar preventivamente o que se passa na linha."

Quem o diz é João Manuel Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães e simultaneamente da Agência de desenvolvimento do Vale do Tua. As duas empreitadas estão entregues à Mota-Engil e à Efacec, e "ambas são uma exigência para que este troço de linha possa funcionar em segurança e autorizado pelas entidades competentes", acrescenta o autarca.

As obras deverão estar concluídas em maio do próximo ano para que o comboio turístico, propriedade da Mystic Tua, empresa ligada ao empresário Mário Ferreira, comece a operar no verão de 2020 a partir da aldeia da Brunheda até Mirandela, e para que também as carruagens para a mobilidade quotidiana arranquem de vez, acrescenta João Manuel Gonçalves.

"Essa é uma garantia. O sistema de mobilidade quotidiano é a base para que o troço ferroviário seja reabilitado e comece a funcionar."

© Afonso de Sousa/TSF

"Essa é a esperança e o anseio das populações apesar de alguma desconfiança." Gato escaldado de água fria tem medo. O comboio turístico poderá ser o outro, não me parece. "Agora esperemos para ver", diz o reformado Manuel Feitas, da aldeia do Cachão.

Rosa Cardoso, proprietária do café com o mesmo nome, também no Cachão, está um pouco mais otimista: "Já falei com um senhor de Lisboa, e ele disse-me que era para ir avante e que as obras tinham que estar prontas entre março e maio do próximo ano. Era bom que viessem os dois para trazer turistas e também para as pessoas daqui. Agora o transporte é feito em autocarros e há gente a ir todos os dias para os seus empregos. Vamos esperar."

Uma espera que já vai longa. O primeiro anúncio de início do Plano de Mobilidade do Vale do Tua, primeira contrapartida por causa da construção da barragem de Foz-Tua, foi no verão de 2017.