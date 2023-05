Comemorações do centenário de Eduardo Lourenço começam esta 3.ª feira na Guarda

Eduardo Lourenço © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

As comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço começam na terça-feira, em Almeida e Guarda, e prolongam-se durante um ano, com dezenas de atividades e o objetivo de celebrar a vida e o pensamento do filósofo e ensaísta.

O programa comemorativo tem início na data de aniversário do professor, escritor, ensaísta e filósofo considerado "um incansável pensador de Portugal, da sua identidade e destino, sendo unanimemente reconhecido como um dos maiores vultos da cultura portuguesa contemporânea".

Eduardo Lourenço, natural de São Pedro do Rio Seco, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, onde nasceu em 23 de maio de 1923, faleceu no dia 01 de dezembro de 2020, com 97 anos.

O arranque das comemorações do centenário do patrono da Biblioteca Municipal da Guarda e do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) é dado na aldeia natal do ensaísta, São Pedro do Rio Seco (Almeida), pelas 10h30, com a inauguração de um memorial e de um percurso literário musicado com a participação de alunos.

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, receberá, pelas 14h30, a sessão solene de abertura das celebrações.

Segundo o município da Guarda, a cerimónia contará com a presença dos membros da direção do CEI, do presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, do reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, do reitor da Universidade de Salamanca (Espanha), Ricardo Rivero Ortega e do vice-presidente do Instituto Politécnico da Guarda, Manuel Salgado, bem como de familiares do ensaísta.

Após a sessão solene de abertura das comemorações, será inaugurada na BMEL a exposição fotográfica "Contrariado, mas vou...", da autoria de Alfredo Cunha, seguindo-se o arranque do congresso "Leituras de Eduardo Lourenço", que se prolongará por quarta-feira.

Ainda na BMEL, pelas 17h30, serão lançados dois livros de referência sobre a vida e obra do pensador: a "Fotobiografia de Eduardo Lourenço" (da autoria de Maria Manuel Baptista, Manuela Cruzeiro e Fernanda de Castro) e "Eduardo Lourenço - Uma Geopolítica do Pensamento" (da autoria de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi).

O programa também inclui, pelas 18h30, no Jardim José de Lemos, no centro da cidade da Guarda, a inauguração da escultura "Eduardo Lourenço", do artista plástico Pedro Figueiredo.

O primeiro dia das comemorações do centenário natalício de Eduardo Lourenço termina pelas 21:30, com a realização, no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda, do concerto "In Memoriam de Eduardo Lourenço", pela Orquestra Académica Filarmónica Portuguesa, sob a direção do Maestro Osvaldo Ferreira e a participação especial do ator José Neves.

No segundo dia de atividades, na quarta-feira, pelas 10:00, prossegue na BMEL o congresso "Leituras de Eduardo Lourenço" e, pelas 17h30, terá lugar o lançamento do livro "Vida Partilhada: Todos nós Ibéricos", de Eduardo Lourenço.

Ainda na BMEL, pelas 18h00, será inaugurada a exposição "Feito de papel com um coração no fundo: Sobrevoando a 'Mala' de Eduardo Lourenço", uma mostra de livros da biblioteca do ensaísta, com curadoria de Maria Manuel Baptista, Fernanda de Castro e Beatriz Stutz.

Todas as iniciativas das comemorações do centenário de Eduardo Lourenço têm entrada livre.

O programa das comemorações do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço, que está a ser coordenado pela Câmara Municipal da Guarda e pelo CEI, tem início na terça-feira, data de aniversário do ensaísta, e irá prolongar-se até 23 de maio de 2024.