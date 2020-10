Comer saudável pode ser barato "ao sabor da natureza"

© Luísa Ferreira

Um estudo da Deco revela que mais de 70% dos portugueses considera que a alimentação saudável e sustentável é demasiado cara e apenas 15% concorda em pagar mais para mudar o seu consumo. Contudo, a convicção de Luísa Ferreira, autora do livro "Ao Sabor da Natureza", que foi lançado pela Oficina do Livro, na passada terça-feira, considera que o comer saudável está acessível a todas as carteiras e o que pode ser caro é o "querer estar na moda". Neste dia mundial da alimentação, a também autora do blogue "Sardinha fora da lata" refere que na natureza há tudo o que precisamos para uma boa alimentação.

Natural da pequena vila de Luso, no concelho da Mealhada, Luísa Ferreira cresceu a confecionar pratos com o que vinha diretamente da horta. "Tenho a preocupação de cozinhar o que a terra está a dar no momento", afirma.

Na obra "Ao Sabor da Natureza", a autora compõe receitas para todas as estações do ano, com aquilo que a terra dá, criando uma viagem pela sazonalidade dos alimentos e focando-se na cozinha tradicional portuguesa.

Embora Luísa Ferreira seja adepta da comida saudável, o livro também contém receitas de confraternização, oferecendo receitas vegetarianas e económicas, contrariando o mito de que comer saudável e vegetariano é mais caro. "Acho que o comer saudável está acessível a todas as carteiras, pois a alimentação vegetariana não é cara, o que é caro é querer estar na moda. Se quiser fazer uma alimentação baseada em produtos processados, isso vai ficar mais caro, mas se eu seguir uma dieta vegetariana, à base de vegetais e fruta, a natureza dá-nos tudo. Nós é que achamos que temos de ir buscar aos pacotes".

Ouça aqui a entrevista com a autora do livro "Ao sabor da natureza", conduzida pelo jornalista Miguel Midões. 00:00 00:00

Autora do Blogue, "Sardinha fora da lata", Luísa Ferreira fez uma mudança alimentar gradual, depois de um problema oncológico há sete anos. Concilia o respeito pela natureza com a confeção de pratos à base daquilo que a natureza dá a cada estação do ano.

Para a falta de imaginação sugere que "a nossa responsabilidade deve começar pela lista de compras, que não deve ser estática, deve ser ao sabor da natureza", o que melhora também a criatividade que, segundo a autora, se torna mais "espontânea".

Luísa Ferreira é contra o desperdício alimentar e não gosta de estar sempre a comer a mesma coisa, por isso o livro reflete o cruzamento destas duas considerações, tendo receitas equilibradas, mas também de confraternização.

Embora haja, cada vez mais, adeptos de uma alimentação vegetariana, e até vegana, reconhece que há ainda urgência na necessidade de uma mudança alimentar, quer por questões éticas, quer por questões ambientais, mas sublinha que "o mais importante é fazer-se o click na cabeça das pessoas, o mais importante é que isso surja na consciência das pessoas".

O seu blogue, "Sardinha fora da lata", está na origem do livro, uma vez que quando surgiu "servia como armazenamento das receitas". Quando se tornou público, Luísa Ferreira "estava longe de imaginar que iria tomar estas proporções".

Algumas das receitas do livro também estão no blogue, mas nem todas, pois, de acordo com a autora, "ter o livro na cozinha é bem diferente de ter o computador".