Comerciantes de Vila Real de Santo António não querem fronteira com Espanha encerrada

Em Vila Real de Santo António ninguém quer ouvir falar num novo encerramento de fronteiras. Na fronteira não há qualquer policiamento, nem restrições à entrada de pessoas. Os espanhóis continuam a passar para o lado de cá e, sobretudo aos fins de semana, procuram Vila Real de Santo António para fazer compras e comer nos restaurantes. Mesmo com a pandemia e com o número de casos de Covid-19 a aumentar em Espanha, os comerciantes não querem pensar que os governos dos dois lados possam decidir aplicar medidas mais duras.

Ana Maria, que tem uma loja de atoalhados, lembra que os espanhóis são a alma do negócio e espera que não voltem a encerrar fronteiras. "Estive quatro meses com a loja fechada. Enquanto não abriram as fronteiras, nem abri a porta porque não justificava", lembra. Ali, são os espanhóis que compram os atoalhados e os lençóis, de melhor qualidade e mais baratos do que encontram no seu País. A comerciante preconiza que terá de se "fazer o distanciamento e as devidas precauções", porque deseja que eles venham.

Mário Rui, outro comerciante, lembra que na próxima segunda feira dia 12 de Outubro é feriado em Espanha, dia da Hispanidade. Nessa data os espanhóis chegam em massa à cidade portuguesa. Noutros anos vinham autocarros cheios de turistas e em Vila Real de Santo António realizava-se sempre uma feira nesta altura. Este ano é a exceção mas o comerciante acredita que também chegará muita gente. Admite estar num dilema. "Não sabemos o que fazer. Precisamos deles mas ao mesmo tempo estamos receosos", admite. É este o sentir de alguns habitantes locais: estão divididos entre verem mexer a economia e o receio de serem apanhados nas curvas da pandemia.

No entanto, talvez devido à proximidade com Espanha, grande parte das pessoas anda com máscara na rua e do lado de lá da fronteira também se veem muitos portugueses que vão comprar o que é mais barato no País vizinho. " Gasolina, gás e vão ao Mercadona[ supermercado]", enumera Mário Rui, adiantando que esse movimento se verifica sobretudo ao fim de semana.

Encerrar o intercâmbio entre duas regiões e duas terras como Ayamonte e Vila Real de Santo António que estiveram sempre voltadas uma para a outra, é quase impossível.

As palavras de João Luís, um habitante da cidade à beira do Rio Guadiana, resumem o sentimento de muitos. "Eles vêm aqui, gastam dinheiro e dão vida a estas lojas. Sem os espanhóis, Vila Real de Santo António morre",lamenta.

Para os habitantes locais, fechar a fronteiras seria a morte anunciada da cidade.

