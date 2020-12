Comércio e restaurantes abertos ao fim de semana em quase toda a periferia de Lisboa

© Pixabay

O novo mapa de risco divulgado no fim de semana pelo Governo traz um "balão de oxigénio" ao comércio, restaurantes e supermercados de quase todos os municípios da periferia da capital.

Amadora, Cascais, Oeiras, Odivelas, Sintra e Vila Franca de Xira desceram para o segundo nível menos grave de risco (de "muito elevado" para "elevado") e deixaram de ter a proibição de circular aos fins de semana depois das 13 horas - em causa, mais de 1,2 milhões de habitantes.

Na Margem Norte do Tejo, no distrito de Lisboa, apenas os municípios de Lisboa e Loures continuam com os limites especiais ao fim de semana por continuarem com um risco "muito elevado", ou seja, mais de 480 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Na Margem Sul o cenário é semelhante com a existência de apenas dois concelhos com um risco "muito elevado": Almada e Barreiro.

Prenda de Natal antecipada

O presidente da Câmara de Sintra, o segundo município mais populoso do país, fala num sinal positivo. À TSF, Basílio Horta admite que a economia local agradece, num concelho que tem sofrido muito com a crise.

À beira do Natal, com o fim das restrições ao fim de semana, também restaurantes, lojas e supermercados podem ficar abertos.

"É um 'balão de oxigénio', é verdade, e é bem necessário esse 'balão de oxigénio'", refere o autarca de Sintra, sublinhando que "as pessoas devem ter a consciência que podem ir aos sítios, mas com uma defesa muito grande, respeitando as normas, sem ajuntamentos, sem tirar a máscara, nunca deixando de ter as prevenções necessárias".

Em Cascais o presidente pede cuidado, mas refere que "com o baixar do nível de risco reganhamos liberdades, inclusivamente ter o nosso comércio e restauração com mais atividade, num período que têm passado de grande dificuldade, embora saibamos que não vem compensar todos os prejuízos e vendas que não se fizeram antes".

No entanto, Carlos Carreiras adianta, à TSF, que é um "contributo positivo os restaurantes estarem a funcionar ao almoço e ao jantar e as lojas terem um horário mais alargado que penso que também vem beneficiar a saúde pública por não obrigar a concentrar tanta gente num horário mais curto".

Em Odivelas, o presidente, Hugo Martins, recebe o novo mapa de risco com "grande satisfação" por trazer uma mudança "muito importante para economia local", agradecendo à população e apelando para que a responsabilidade e cuidados continuem, "sem baixar a guarda".

O autarca diz que para a economia local esta é "uma boa ajuda, tanto mais numa quadra natalícia em que os comerciantes têm sido bastante fustigados, com muitas perdas, podendo este ser um balão de oxigénio num momento determinante de Natal".