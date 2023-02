Comissão de Trabalhadores da TAP convoca Plenário Geral para dia 15 de fevereiro © Steven Governo/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 10 Fevereiro, 2023 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão de Trabalhadores (CT) da TAP convocou um plenário geral na quarta-feira, sobre a privatização, a que se opõe, seguida de uma marcha até ao aeroporto, anunciou hoje a coordenadora, Cristina Carrilho.

"Por uma TAP pública ao serviço do país e dos portugueses, os de cá de dentro e os de lá de fora", é este o mote do "Plenário Geral de trabalhadores que vai acontecer no dia 15 de fevereiro pelas 15h00, seguido de uma marcha até à aerogare", anunciou a coordenadora da CT, em conferência de imprensa, à entrada das instalações da companhia aérea, junto ao aeroporto de Lisboa.

Serão também discutidas a "defesa e a melhoria das condições laborais".