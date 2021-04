Comissão de utentes A28 contesta novo pórtico

(Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

A instalação de um novo pórtico na A28, depois do nó do aeroporto, é uma das conclusões de um estudo apresentado pelas autarquias do Porto, Maia e Matosinhos, com o objetivo de retirar 2 mil camiões por dia da Via de Cintura Interna.

Uma medida já contestada por José Rui Ferreira, da Comissão de Utentes da A28, que defende que o caminho devia ser o inverso.

"Pensamos que o que cada vez devia ganhar mais atualidade era considerar a existência de portagens nas ex-scut, quer devido aos encargos quer por motivos ambientais. Há evidências de que em termos ambientais os tráfego nas ex-scut ao desviar para estradas nacionais só tem tido inconvenientes. Esse não é o caminho, o caminho deve ser o contrário e gradualmente ir eliminando os pórticos ou reduzir o preço das portagens até acabar com isto."

O porta-voz da comissão de utentes da A28 admite que a contestação regresse."Vai sempre depender de as pessoas acreditarem ou não que a decisão é reversível. Por parte das comissões de utentes mantemos permanentemente esta posição de que sempre que houver condições... e às vezes mexe-se nas coisas e é um alerta para um problema que cada vez faz menos sentido. Ainda por cima numa situação de crise económica e social além da crise sanitária que estamos a viver. É mesmo uma muito má notícia".

O estudo revelado pelo Jornal de Notícias aponta para que o futuro pórtico tenha uma taxa de 0,20 cêntimos por passagem. Na análise das três autarquias são ainda sugerida outras alterações, com o reforço na colocação de mais radares na VCI e sinalização em determinadas vias.