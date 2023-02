Comissão enviou para o Ministério Público 25 casos de abusos sexuais na igreja

Por Lusa 13 Fevereiro, 2023 • 11:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica enviou para o Ministério Público 25 casos de entre os 512 testemunhos validados recebidos ao longo do ano, anunciou esta segunda-feira o coordenador Pedro Strecht.

A comissão, que começou a recolher testemunhos em 11 de janeiro de 2022, revelou esta segunda-feira ter recebido 564 testemunhos, dos quais 512 foram validados, os quais são relativos a pelo menos 4815 vítimas.

Ouça aqui as explicações de Pedro Strecht 00:00 00:00

Os casos de abusos sexuais revelados ao longo de 2022 abalaram a Igreja e a sociedade portuguesa, à imagem do que tinha ocorrido com iniciativas similares em outros países, com alegados casos de encobrimento pela hierarquia religiosa a motivarem pedidos de desculpa, num ano em que a Igreja se vê agora envolvida também em controvérsia, com a organização da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Hoje será conhecida a primeira reação da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, e para 03 de março foi já convocada uma assembleia plenária extraordinária da CEP para analisar o relatório.