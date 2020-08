Comissão Europeia adia envio de autoridades portuguesas para Beirute

Beirute © AFP

Por Filipe Santa-Bárbara 06 Agosto, 2020 • 17:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para já, não são necessárias equipas portuguesas em Beirute, no Líbano, para ajudar nos trabalhos de busca e salvamento.

Portugal manifestou disponibilidade para ajudar no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, mas para já estão equipas suficientes no terreno.

Fonte da comissão europeia disse à TSF que "além dos países que enviaram ajuda de forma bilateral", houve países como Portugal, Áustria e Chipre que se disponibilizaram para mandar operacionais, mas as autoridades libanesas consideraram que estão equipas suficientes no terreno.

Os números estão em constante evolução, mas esta fonte da comissão europeia adiantou à TSF que, até há pouco, no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil, tinham seguido para Beirute cerca de 250 operacionais e especialistas, bem como equipamento e material para auxiliar nos trabalhos.