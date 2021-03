Comissário europeu em Lisboa para abordar produção de vacinas

O comissário europeu Thierry Breton © Gints Ivuskans/AFP

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, reúne-se, esta sexta-feira, em Lisboa com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, para abordar a produção de vacinas contra a Covid-19.

Segundo nota à imprensa da representação da Comissão Europeia em Portugal, Breton, que lidera o grupo de trabalho da União Europeia (UE) para as vacinas, vai abordar nestas reuniões "os últimos progressos alcançados pelo grupo de trabalho para aumentar a produção de vacinas" e "como Portugal pode colaborar com a Incubadora HERA".

A Incubadora HERA é o plano europeu de preparação no domínio da biodefesa contra as variantes da COVID-19, que integra investigadores, empresas biotecnológicas, fabricantes e autoridades públicas da UE e a nível mundial para detetar novas variantes do coronavírus, incentivar o desenvolvimento de vacinas novas e adaptadas, acelerar o processo de aprovação destas vacinas e assegurar o aumento das capacidades de produção.

Thierry Breton vai reunir-se com o primeiro-ministro às 16h30, no Palácio de São Bento, seguindo depois para o Ministério da Economia, para a reunião com Pedro Siza Vieira, que será seguida de declarações conjuntas à imprensa pelas 18h00.

