Como é o dia-a-dia de quem vigia as Ilhas Selvagens, na Madeira?

Há cinco anos que a Polícia Marítima assegura a vigilância permanente das Ilhas Selvagens, na Madeira. A cerca de 300 km do Funchal, a ilha tem como únicos habitantes os três agentes da Autoridade Marítima Nacional e dois vigilantes do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza.

A TSF falou com Rui Costa, que desde 2016 trabalha nas Selvagens e que conta que as equipas mudam de duas em duas semanas, se o mar deixar, e que têm que levar para a ilha tudo o que precisam para o dia a dia, até água potável. Uma missão, que este agente da polícia marítima encara com orgulho.