Como poupar energia durante a quarentena? Estas são algumas dicas

Por Beatriz Morais Martins 24 Março, 2020

A maioria das famílias portuguesas já se encontra a trabalhar e a estudar a partir de casa há algum tempo e esse tempo de isolamento vai refletir-se nas faturas da conta de energia e gás no final do mês.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, no contexto da pandemia do novo coronavírus, divulga por isso alguns conselhos que permitem poupar eletricidade, gás natural, mas também combustível.

Eletricidade e Gás Natural

Ao utilizar as máquinas no período noturno poderá poupar 20 euros por ano (máquina de lavar roupa) e 30 euros por ano (máquina de lavar loiça).

Use as máquinas de lavar com a carga completa e num programa de baixa temperatura. Se tiver tarifa bi-horária, escolha os horários de vazio para os consumos maiores de energia.

Os restantes aparelhos, apesar de não estarem a ser utilizados, estão a gastar energia. Se não estiver a usar a máquina do café, por exemplo, desligue-a da tomada.

Use tomadas inteligentes, que desligam automaticamente vários equipamentos em vez de os deixar em modo stand-by (tv, box, e equipamento de som). Pode poupar energia, o que significa até 60 euros por ano.

Nos aparelhos que não podem ser desligados, como o frigorífico, tente reduzir o tempo de abertura da porta.

Se durante o período de isolamento quer por a leitura em dia, escolha uma divisão com luz natural. Caso não possa evitar os candeeiros, opte por ter lâmpadas led. A poupança num ano é cerca de oito euros por lâmpada.

Com o tempo a aquecer, pode baixar a temperatura da água do esquentador ou desligá-lo se não precisar de água quente para próximas tarefa. Assim, poupa na conta do gás.

O mesmo acontece com o fogão, se o desligar antes de acabar de cozinhar. O calor acumulado permite terminar a tarefa sem comprometer o tempero.

Combustíveis

Encha o depósito ao máximo sempre que possível. Assim, evita deslocações para abastecer. Quando for encher o depósito, não aperte a pistola ao máximo: pratique modos de enchimento mais lentos e poupará mais dinheiro.

Estude os descontos e verifique se as promoções praticadas lhe interessam ou o levam a gastar mais dinheiro noutras coisas.

Há igualmente alturas do dia mais indicadas para abastecer o carro: logo de manhã ou durante os períodos mais frescos. Nessas alturas, o combustível está "mais denso" e, como paga ao litro, comprará mais combustível a um menor preço

Mantenha os pneus do carro em bom estado e não se esqueça de encher a roda de socorro ao máximo, respeitando o limite autorizado. A poupança pode ir de um a cinco cêntimos por litro.

Evite ainda transportar carga no tejadilho ou transformar a bagageira numa despensa. A poupança é cerca de dois cêntimos por litro, a cada 45 Kg a mais.

Conduza com precaução. Uma condução suave poupa combustível e permite economizar. E atenção ao limite de velocidade: por cada oito Km/h acima dos 80, gasta mais seis cêntimos por litro.

Evite igualmente a famosa sugestão popular de que "circular em ponto morto gasta-se menos combustível". Em ponto morto, o motor do carro está a consumir, já com o carro engatado, sem estar em aceleração, não consome.