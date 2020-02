Companhias aéreas portuguesas já têm máscaras e desinfetante a bordo

© Alex Plavevski/EPA

Na semana passada, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) tinha alertado para a falta de informação e medidas contra o surto de coronavírus nas companhias aéreas. Esta semana já estão implementados alguns cuidados a bordo dos aviões.

"Já existem medidas de precaução", assegura Duarte Lobo, da direção do SNPVAC. O dirigente sindical confirma que, depois de questionarem as companhias aéreas sobre a falta de informação e meios para prevenir o vírus, desde o início da semana já foram colocadas máscaras a bordo e desinfetante para as mãos.

"Já estão implementadas as medidas e os procedimentos em casos de coronavírus num passageiro e as tripulações estão formadas para agir em conformidade", adianta.

De acordo com Duarte Lobo, a TAP, a Easyjet, a Portugália e a SATA-Açores - companhias onde têm associados - já adotaram essas medidas. "Da Ryanair ainda não obtivemos resposta mas estamos em crer que ainda hoje a teremos." De qualquer forma, explica, "as tripulações não andam de máscara".

"Só em caso de suspeita [do coronavírus]. São essas as instruções e é assim que estamos a atuar", conclui o sindicalista.