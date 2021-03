Comportamento dos portugueses piora. Ficar em casa e evitar convívios é o mais difícil

Portugueses sentem grande dificuldade em não sair de casa e conviver com amigos e familiares © André Gouveia/Global Imagens

Depois de ter melhorado, o comportamento dos portugueses em relação à Covid-19 está agora, novamente, a ser mais arriscado. A conclusão foi apresentada, esta terça-feira, por Carla Nunes, especialista da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, na sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa.

De acordo com esta perita, os piores comportamentos face à pandemia estão a aumentar ligeiramente, nos últimos tempos, com menos pessoas a usar máscara, uma maior frequência das saídas de casa e de convívios com pessoas fora do agregado familiar.

Segundo Carla Nunes, são os jovens e os cidadãos com menor escolaridade quem mais corre riscos.

Na pesquisa feita em relação a este tema, os especialistas questionaram a população acerca da dificuldade de pôr em prática as medidas decretadas pelas autoridades de saúde para o combate à Covid-19. As conclusões indicam que as medidas de adoção individual, como o uso de máscara e a lavagem das mãos, são consideradas muito fáceis de adotar.

No entanto, as medidas que dependem de condições externas ao próprio indivíduo, como adotar o teletrabalho e assegurar uma distância de dois metros das outras pessoas, são já consideradas mais difíceis.

Porém, o mais complicado para os portugueses é mesmo a adoção de comportamentos mais relacionadas com o equilíbrio emocional, como ficar em casa e evitar visitas a familiares e amigos. Esses são os indicadores mais críticos.

Carla Nunes adianta o perfil do cidadão que sente maior dificuldade em adotar estas medidas de proteção: pessoas com menor escolaridade, com pior estado de saúde mental, que estão em trabalho presencial total/parcial e que não concordam com as medidas adotadas pelo Governo.

Nesta investigação sobre as perceções sociais em relação à Covid-19, a Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa avaliou também o modo como os portugueses sentem que a sua saúde tem vindo a variar.

De acordo com Carla Nunes, o estado de saúde dos portugueses foi piorando ao longo da pandemia, e foram os mais velhos e as pessoas com menor escolaridade que mais o sentiram.

Em relação à saúde mental dos portugueses, foi oscilando, apresentando-se melhor na época do verão (após a primeira vaga) e na época das festas natalícias. São as mulheres e a população mais jovem que mais têm sentido efeitos na saúde mental.

De acordo com os dados recolhidos pelos especialistas, 46,3% dos inquiridos revelaram um estado de saúde negativo durante a pandemia e 21,9% afirmaram mesmo que todos os dias se sentem agitados, ansiosos ou tristes devido ao distanciamento social.

Nesta apresentação na sede do Infarmed, Carla Nunes abordou ainda a confiança dos portugueses na capacidade de resposta dos serviços de saúde, perante a pandemia, e na eficácia das medidas decretadas pelas autoridades.

Segundo os dados da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, o pico da desconfiança na capacidade de resposta dos serviços de saúde foi atingido em janeiro (80%), mas tem diminuído bastante agora nos meses de fevereiro e março (para cerca de 50%).

Foi também em janeiro que se atingiu o pico da desaprovação das medidas adotadas pelo Governo para o combate à pandemia, com a confiança nas autoridades a variar ao longo do tempo.

De notar que são os jovens quem menos confia na resposta das autoridades, mas são os mais velhos, assim como os homens e a população com o ensino superior, quem mais considera desadequadas as estratégias adotadas no combate à Covid-19.

