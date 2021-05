Compromisso do Porto assinado, Portugal na lista verde do Reino Unido e outros destaques TSF

© Francisco Seco/AFP

Está assinado o Compromisso Social do Porto. O documento assinado pelos responsáveis europeus esta sexta-feira, no Porto, traça um plano de ação com vista a implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e há um compromisso em "manter as medidas de emergência enquanto for necessário".

E tudo o que se passou está aqui:

E no Porto, em declarações à TSF, Josep Borrell sublinhou que, apesar de ser uma ajuda, a questão da falta de vacinas não se resolve com a libertação das patentes. Há que ter "capacidade industrial".

Portugal ficou hoje a saber que está na lista verde do Reino Unido e é agora um país seguro para viajar.

Em Odemira, a requisição ao Zmar ainda alimenta polémicas. Esta sexta-feira, e já depois de o ministro da Administração Interna ter falado do assunto, o Supremo Tribunal Administrativo emitiu a notificação ao Governo para responder à providência cautelar dos proprietários.

E, de outro planeta, chegaram notícias boas. O Perseverance conseguiu captar o som do helicóptero Ingenuity a voar em Marte. Pode ouvir tudo aqui: