"Uma desilusão." Comunicado da TAP é "muito vazio de conteúdo"

O presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que o comunicado revelado esta quarta-feira pela TAP "sabe a a pouco".

A companhia aérea anunciou que vai "ajustar" o plano de retoma de rotas anunciado, garantindo que este ficará "subordinado aos constrangimentos legais" à mobilidade, por causa da pandemia de Covid-19 e que "a companhia está empenhada e vai de imediato colaborar com todos os agentes económicos, nomeadamente associações empresariais e entidades regionais de turismo".

À TSF, Eduardo Vítor Rodrigues entende que a TAP elaborou um comunicado "muito vazio de conteúdo" na resposta aos problemas. "Foi uma desilusão, apesar de sentir que houve uma porta entreaberta", comenta o líder da área metropolitana, avisando a TAP que "não basta dizer que temos intenções de aumentar, rever e articular" e que é preciso também "reforçar" o plano de voos.

Eduardo Vítor Rodrigues fala de um comunicado "muito vazio de conteúdo". 00:00 00:00

Sobre esse mesmo plano, o autarca de Gaia diz esperar que a TAP seja célere a aprová-lo, em especial porque na região Norte há empresas que, prestes a receber emigrantes, estão a precisar de respostas.

"Espero que a TAP apresente um plano num curtíssimo espaço de tempo", avisa Eduardo Vítor Rodrigues, apontando mesmo o fim de semana como limite para ver esta questão "perfeitamente resolvida".

Quanto ao tecido económico e à Universidade do Porto, "que tem o maior volume do programa Erasmus do país", Eduardo Vítor Rodrigues defende que devem ser ouvidos e acrescenta que há destinos que não podem ser ignorados pela TAP.

Questão resolvida até ao fim de semana? 00:00 00:00

"Não é viável nenhum plano que exclua destinos que são os tradicionais da nossa atividade económica, como Milão, Madrid, Barcelona ou Paris", que diz serem "óbvios numa fase destas" e aos quais se juntam os destinos de onde vêm e para onde regressam muitos emigrantes.

