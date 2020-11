"Comunicar o primeiro curado com o mesmo brio e responsabilidade que a primeira morte"

Hospital de São João, Porto © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Quando a pandemia chegou a Portugal, Rui Neves Moreira ocupava há poucos meses a tarefa de ser a ponte entre o Hospital de São João e o mundo exterior. O primeiro caso de Covid-19, em Portugal, foi confirmado em março, mas o trabalho do assessor de imprensa desta unidade começou muito antes.

"As primeiras perguntas chegaram no final de janeiro, quando o primeiro caso, em Portugal, foi anunciado a 2 de março. Digamos que tivemos um mês de preparação, tivemos um mês de muita turbulência, de muita pressão."

Da primeira para a segunda vaga há diferenças em muitos aspetos. Também ao nível da comunicação se verifica algumas mudanças.

"Na primeira vaga havia muito o fator novidade. Os meios de comunicação e a opinião pública não conheciam bem o funcionamento e a organização de um hospital. Por isso, havia muita curiosidade em torno de alguns serviços como as urgências, os cuidados intensivos, o internamento em geral. Portanto, o volume de reportagens e noticias, na primeira vaga era muito superior ao de agora, até porque, havia uma grande diversidade de ângulos que podiam ser explorados pelos meios de comunicação social".

Na segunda vaga, "o volume de trabalho agora é menor, sabendo nós que a gravidade da situação e da pandemia é muito maior".

O Hospital de São João é o centro de referência da região Norte. Rui Neves Moreira explica, que o gabinete de crise, que entretanto foi criado devido à pandemia, teve uma preocupação em transmitir informação de forma acessível, de modo a ser mais abrangente.

"O hospital, desde o início, quis 'abrir as portas' não só à população em geral, como aos meios de comunicação. Estabelecemos que a comunicação é uma pilar fundamental na pandemia, por isso a informação tinha de ser um vetor chave, quer na relação com os media, quer na relação com a população."

Transmitir informações internas para o exterior, englobando todas as suas dimensões do hospital, foi outra opção consciente e intencional.

"Concordamos nas reuniões do gabinete de crise, que iríamos comunicar o primeiro curado, com o mesmo brio e com o mesmo sentido de responsabilidade que a primeira morte. Não nos interessa só comunicar noticias positivas, isso não corresponde à realidade de um hospital."

