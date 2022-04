Comunidade Vida e Paz pede aos portugueses para doarem leite para os sem-abrigo

© Igor Martins/Global Imagens

A Comunidade Vida e Paz alertou este sábado que está a ficar sem leite para distribuir aos sem-abrigo e aos utentes das comunidades terapêuticas, apelando aos portugueses para doarem este produto.

"Neste momento, estamos a ficar sem leite para entregar às pessoas que, dia após dia, contam connosco e precisamos de ajuda para manter este apoio a quem dele mais precisa", refere a instituição em comunicado.

Por ano, a Comunidade Vida e Paz gasta mais de 54.800 litros de leite para ajudar as pessoas em situação de sem-abrigo contactadas pelas Equipas de Rua e aos utentes em programa nos Centros Terapêuticos e de Inserção.

São ainda distribuídas diariamente cerca de 500 ceias, compostas por duas sandes e um pacote de leite, aos sem-abrigo.

"Apelamos à solidariedade de todos os que possam contribuir através de uma recolha de pacotes individuais de leite (200 ml)", salienta a instituição.

À TSF, a diretora-geral da instituição, Renata Alves, diz que em causa esta a distribuição deste alimento aos sem-abrigo e aos utentes das comunidades terapêuticas da área metropolitana de Lisboa e Amadora.

"Uma das questões que é fundamental é o leite que distribuímos todas as noites nas ceias para as pessoas em situação de sem-abrigo e que não tem existido. Não temos conseguido receber leite e, por isso, face à necessidade resolvemos lançar uma campanha para que pudessem fazer-nos chegar leites de 200 ml para podermos integrá-los nas ceias que distribuímos diariamente", refere.

Renata Alves explica ainda o que pode estar na origem da quebra nos donativos.

"Por um lado, penso que o que está a acontecer com a guerra permite que muitos donativos sejam canalizados, e bem, para a Ucrânia. Por outro lado, porque também as pessoas estão com mais dificuldades e mesmo as empresas e os particulares que nos apoiam estão todos a começar a sentir as dificuldades e isso traduz-se, depois, em não conseguirem doar como até aqui doavam."

Os donativos poderão ser entregues na Sede da Comunidade Vida e Paz, na Rua Domingos Bomtempo, nº7, 1700-142 Lisboa, todos os dias entre as 09h00 e as 20h00.

A Instituição particular de solidariedade social apoia, diariamente, cerca de 500 pessoas em situação de sem-abrigo, por via das suas equipas técnicas e voluntárias de rua que procuram escutar, motivar e ajudar as pessoas a sair da situação em que se encontram, integrando uma resposta que se adeque às suas necessidades.