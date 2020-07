Concentração de Motos de Faro não se realiza pela primeira vez em 39 anos

© André Rolo/Global Imagens

Desta vez não há acampamento no Vale das Almas, nem concertos ao vivo e muito menos convívio entre motards. No entanto o Moto clube de Faro decidiu que não iria deixar passar a data em branco e a 39ª edição de Concentração vai ser assinalada de forma diferente.

De vários pontos do país vieram motos para colocar em exposição na baixa de Faro" Muitas são motos clássicas e outras mais modernas", revela José Amaro. O presidente do Moto Clube conta que entre as motas antigas se podem ver expostas "Triumphs ou Nortons dos anos 20,30,40 e 50". Na exposição há também fotografias, artesãos ao vivo, um tatuador e um barbeiro. E estarão sempre a passar vídeos das anteriores concentrações motards.

No sábado à noite, duas bandas locais vão atuar num recinto ao ar livre, fora da cidade, mas o concerto será apenas transmitido através da página de Facebook do Clube.Na sexta-feira e no sábado, também à noite, está prevista mais animação para a população de Faro com pequenos concertos de rua e uma banda filarmónica a percorrer as ruas da baixa.

Um dos pontos altos da concentração é sempre o habitual desfile de milhares de motos pelas ruas da cidade. No entanto, este ano ele vai realizar-se com novas regras. O Moto Clube prefere chamar-lhe um "passeio" de domingo. " Arranca-se do Vale das Almas às 10 horas e depois vamos fazer um passeio pelas ruas de Faro, sem paragens", confirma José amaro. " É uma forma de agradecer o acolhimento que temos tido ao longo dos anos", enfatiza. No entanto, o presidente do Moto Clube apela à população que, se for ver o desfile, " mantenha as distâncias previstas na lei".

