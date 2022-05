Concentração de telescópios internacionaliza-se e regista um recorde de participantes

© TSF

Em Moimenta da Beira, no norte do distrito de Viseu, acontece este fim de semana aquela que se assume como a maior concentração de telescópios do país. O evento já não se realiza há quatro anos. Nos últimos dois foi adiado pela pandemia.

"Começamos com esta iniciativa em 2009, todos os anos tem crescido, fazemos de dois em dois anos, estava tudo previsto que em 2020 fôssemos bater o recorde de 2018, que já ia em 96 telescópios, mas veio a Covid que nos fez adiar a concentração", começa por explicar Paulo Sanches, professor no Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira e mentor da concentração.

Ouça aqui a reportagem 00:00 00:00

Neste regresso já se inscreveram mais de 300 pessoas. Muitos dos participantes são portugueses este ano, e pela primeira vez, estarão presentes pessoas de outros países europeus.

"Vamos ter a internacionalização da concentração, vêm vários astrónomos de Espanha, de França. Um astrónomo vem de Amesterdão, outro de Milão e outro de Zurique e temos um palestrante que vem de Munique", refere.

Apontados para o céu na noite de sábado vão estar 140 telescópios, um recorde absoluto. A observação dos astros vai acontecer no Santuário de São Torcato.

"É toda a noite, chegamos ao santuário por volta das 19h00, montam-se os telescópios todos, jantamos, temos um jantar convívio para todos os participantes, até que comece a escurecer", adianta, explicando que depois das 21h30 "a concentração é aberta a toda a comunidade".

© TSF

"As pessoas não precisam de se inscrever para desfrutar do céu e ver todo o tipo de telescópios", afirma Paulo Sanches.

Há muito para ver no céu a partir de Moimenta da Beira. A observação vai ser feita até ao nascer do sol.

"Com os telescópios que cá temos presentes vamos conseguir ver enxames de estrelas, nebulosas, galáxias, constelações, vamos fazer uma explicação do céu, vamos ter muita coisa para observar", conclui.

O domingo vai ser dedicado à realização de workshops na sede do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira.