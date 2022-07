Por Maria Augusta Casaca 17 Julho, 2022 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A 40ª concentração motard terminou este domingo com o habitual desfile de milhares de motos de todas as cores, feitios e marcas pela cidade de Faro.

A população saiu à rua para ver e saudar os motociclistas que durante 4 dias estiveram reunidos no Vale das Almas, perto do aeroporto e da praia de Faro.

A concentração Internacional de Faro, que não se realizava há 2 anos devido à pandemia, juntou mais de 25 mil motards de vários países.

O evento esteve em risco de não se realizar devido ao estado de contingência determinado pelo governo e pelo facto de 14 dos 34 hectares do recinto serem considerados área florestal. No entanto, parte do campismo ( e apenas parte, porque muitos motards continuaram no mesmo local) foi transferido para uma zona contígua que, embora sendo igualmente área com pinheiros, é considerada zona urbana. Desta forma, a iniciativa teve luz verde para avançar.

O Moto Clube afirmou que tinha todas as condições para realizar o evento no local, que é constantemente regado e vigiado, por bombeiros.

Durante os dias da concentração, realizou-se um bikeshow, vários concertos, uma feira, e houve muito convívio em zonas de restauração e bares.