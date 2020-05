Concessionários de praia esperam "ano muito mau". Mais de 500 empresas em dificuldades

© Mário Cruz/Lusa

Os concessionários de praia estão pessimistas em relação ao verão que se aproxima e esperam "um ano muito mau. Em entrevista à TSF, o presidente da Federação dos Concessionários de Praia avança que mais de 50% dos concessionários nacionais atravessam "dificuldades graves".

João Carreira acredita que este "vai ser um ano muito mau" já que "as despesas são praticamente as mesmas ou mais, devido a esta situação que exige despesas acrescidas gigantes".

Ainda assim, o representante dos concessionários garante que vão cumprir as indicações do Governo: "Como é óbvio vamos cumprir. Estamos na primeira linha do turismo, queremos dar um bom serviço, queremos mostrar aos utentes que as praias são seguras e que podem vir e usufruir, porque praia é saúde e nós estamos cá para fazer parte da solução."

O presidente da Federação dos Concessionários de Praia receia, contudo, a falta de nadadores salvadores: "Gostaríamos que houvesse o número necessário de nadadores salvadores para se poder trabalhar e dar assistência às pessoas que frequentam o areal. Temos algumas dúvidas se existem. A ideia que já foi transmitida é de que há nadadores formados. Todos nós sabemos que há nadadores formados ao longo destes anos, mas depois essas pessoas vão tendo outras profissões e não poderão vir para as praias sempre."

O representante dos concessionários lamenta a situação de muitas empresas que atravessam um período difícil.

"A única ajuda que tivemos foi a situação do lay-off, mas há montes de firmas que ainda não receberam nada, já estão em situação crítica de tesouraria. Mais de 50% das concessionárias a nível nacional estão com dificuldades graves, mais de 500 firmas", remata.

