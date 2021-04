Conclusões da reunião do Infarmed, a proposta dos juízes e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Mário Cruz/Lusa

Decorreu esta manhã no Infarmed, em Lisboa, a reunião habitual com especialistas, membros do Governo e o Presidente da República para fazer uma avaliação da situação epidemiológica no país. Entre os destaques deste encontro, três conclusões importantes:

O epidemiologista Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, afirma que vacinação terá permitido prevenir "cerca de 140 óbitos", em comparação com um cenário em que não existisse vacina;

João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, garantiu que as novas variantes da Covid-19 não são razão para congelar o plano de desconfinamento;

O especialista do Infarmed André Peralta Santos explicou que mais de duas dezenas de concelhos, com especial atenção para o Algarve e Alentejo, estão com uma tendência agravada.

Também esta manhã ficou conhecida a proposta da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para punir a ocultação de riqueza ilícita obtida por políticos, juízes, magistrados do Ministério Público e outros titulares de altos cargos públicos mesmo que seja adquirida vários anos depois da saída dos respetivos cargos.

Consultados pela TSF, os partidos mais à esquerda da Assembleia da República mostraram-se favoráveis à proposta, mas enquanto o Bloco de Esquerda quer discuti-la o mais rapidamente possível, o PCP pede que não se legisle "a quente".

Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, foi detida manhã por suspeitas de corrupção. Em causa estará o envolvimento da autarca num negócio de imobiliário em Monte Gordo.

Por último, a Organização Mundial de Saúde defende a suspensão da venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos para evitar a propagação de doenças.

Durante a tarde, a partir das 14h30, o Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa ouvirá os nove partidos com assento parlamentar, por esta ordem: Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PCP, BE, PAN, PSD, CDS-PP e PS.