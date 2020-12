Concorrência aplica multa recorde a supermercados, caos no Reino Unido e outros destaques

A Concorrência multou seis cadeias de supermercados © Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 21 Dezembro, 2020 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Tarde TSF fica marcada pela multa de 304 milhões de euros da Autoridade da Concorrência a seis cadeias de supermercados e a dois fornecedores de bebidas devido à prática de concertação de preços.

A multa já foi, de resto, refutada pelos acusados. O Pingo Doce, Sonae e PrimeDrinks anunciaram que vão recorrer.

A nova estirpe do coronavírus encontrada no Reino Unido e as consequentes restrições impostas por diversos países, estão a levar ao caos em terras de Sua Majestade. A Tarde TSF falou com um motorista português que passou pelo Canal da Mancha. Rogério Nunes explica que as notícias mais recentes aumentaram as filas nas autoestradas e os bens essenciais começam a ficar contados.

A vacina da Pfizer já foi aprovada pela União Europeia. O correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, acompanhou o anúncio da Agência Europeia do Medicamento.

Mais tarde, foi a vez da Comissão Europeia dar luz verde para a comercialização e distribuição do fármaco.

Saturno e Júpiter vão alinhar-se esta segunda-feira. Há quem apelide a sobreposição dos planetas como "Estrela de Belém", numa referência ao que terá acontecido na noite do nascimento de Jesus Cristo... Mas não é bem assim.

Ouça as declarações de Máximo Ferreira, diretor do Observatório Astronómico de Constância, no link em baixo.

A Tarde TSF esteve em direto da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em Lisboa, com a repórter Ana Sofia Freitas. A poucos dias do Natal, a procura por testes rápidos para detetar a infeção pelo coronavírus tem aumentado. À TSF, o presidente da CVP, Francisco George, explica que quem faz os testes não corre o risco "de ter uma falsa sensação de segurança".

Que o Pai Natal é imune ao coronavírus, já a Organização Mundial da Saúde garantiu. Mas, mesmo assim, num ano diferente, ele vai ter de enfrentar alguns obstáculos para entregar todas as prendas horas. Esta é a história de "A Força Aérea resgata o Pai Natal", um pequeno livro de banda desenhada que mereceu destaque na TSF.

Ouça a história contada pelo porta-voz da Força Aérea Portuguesa, tenente-coronel Manuel Costa, e pela autora das ilustrações, a segundo-sargento Patrícia Jesus.