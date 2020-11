Condeixa-a-Nova entrega comida de restaurantes ao domicílio para apoiar o setor

© Pixabay

A Câmara Municipal de Condeixa decidiu ajudar os restaurantes que são obrigados a fechar depois das 13h00, devido ao recolher obrigatório. Os estabelecimentos não podem receber clientes, mas têm uma linha de entrega de comida ao domicílio disponibilizada pela autarquia.

O presidente da câmara, Nuno Moita, destaca que a iniciativa ajuda a "manter as pessoas em casa, protegidas, e a respeitar as restrições". Ao mesmo tempo, apoia o "comércio local", fazendo com que os restaurantes não percam "totalmente a sua clientela num fim de semana".

Depois de receber o pedido, os restaurantes ligam para um número disponibilizado pela autarquia a indicar qual a morada do cliente. A entrega, feita por funcionários e voluntários, é gratuita, tanto para clientes como para restaurantes.

Em Condeixa-a-Nova, este é o primeiro fim de semana com medidas mais restritivas. João Sá, proprietário de um restaurante de cozinha tradicional, já recebeu muitas encomendas durante esta manhã e garante que sem a entrega ao domicílio, o restaurante estaria fechado. "No caso de termos muitas refeições, não tínhamos capacidade de as entregar. Se fossem poucas, não compensava e o mais certo era fechar", explica.

Hoje é o primeiro dia em que a medida está a ser aplicada e são poucos os restaurantes a aderir. Apesar da ajuda, Teresa Freire fechou o estabelecimento "porque não há encomendas". "As pessoas vêm antes da uma da tarde e levam a comida", conta, lamentando a falta de clientes.

O apoio da autarquia surgiu depois de vários pedidos de ajuda feitos pelos restaurantes do concelho. Helena Veloso, cozinheira, considera que a medida é positiva, mas mesmo assim diz que não compensa. "Para nós não dá, porque tem de estar aqui uma funcionária, com luz e a gastar carvão, para depois vir uma pessoa encomendar um frango. E depois ainda temos de telefonar para a autarquia... para nós não dá mesmo", reforça.

A entrega de comida ao domicílio funciona ao almoço e jantar durante este fim de semana e o próximo.

