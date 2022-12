Condicionamento de trânsito na VCI no Porto junto ao Dragão "resolvido"

© Artur Machado / Global Imagens

Por Lusa 27 Dezembro, 2022 • 10:28

O condicionamento de trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), junto ao Estádio do Dragão, no sentido Arrábida-Freixo, Porto, causado esta terça-feira por um despiste de um camião "está resolvido", indicou fonte do Comando Metropolitano da PSP.

À Lusa, cerca das 12h00, fonte da PSP do Porto indicou que a situação "está resolvida", estando o registo da ocorrência fechado.

Hoje, cerca das cerca das 07h30, o despiste de um camião causou filas de trânsito e condicionou três vias na VCI, no Porto.

Cerca das 09h00, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou que a retirada do camião estava a ser assegurada pela empresa dona do veículo.

"A empresa está a substituir a cabine. Nós não chegamos a ir lá", disse então a fonte.

O incidente foi acompanhado pela Divisão de Trânsito da PSP do Porto, não havendo registo de danos ou feridos.

* Notícia atualizada às 12h36