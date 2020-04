Condições de hostel "não estavam de acordo com os critérios que estabelecemos"

Gomes Cravinho, ministro da Defesa © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Por Inês André Figueiredo 22 Abril, 2020 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, considera que houve um "reação extremamente rápida por parte das Forças Armadas", para responder à situação dos migrantes que estavam no hostel da Rua Morais Soares que precisou de ser evacuado devido a infeção pelo novo coronavírus.

Os cidadãos de 29 nacionalidades e um apátrida foram transferidos para a Base Aérea da OTA, onde foram disponibilizadas 171 camas. Uma "operação de alguma complexidade", aponta o governante, nomeadamente devido às diferentes línguas.

Questionado sobre as condições em que se encontravam os migrantes no hostel em Lisboa, Gomes Cravinho admite que "tudo indica que as condições não estavam de acordo com os critérios que estabelecemos", mas assegurou que a ASAE está a averiguar.

O ministro disse para haver conhecimento destas situações tem de ser feito um levantamento a nível local, das juntas de freguesias, câmaras municipais e Proteção Civil. Porém, assegura, "até agora, não há conhecimento de uma outra situação como esta". Caso venha a repetir-se, Gomes Cravinho garante que "estamos preparados".

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS