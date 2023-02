Condições para CEO da TAP receber bónus, concessionárias das barragens podem ter de pagar IMI e outros destaques TSF

© Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, esclareceu esta sexta-feira que a CEO da TAP só vai receber o bónus previsto no seu contrato se for possível recuperar uma "parte significativa" do dinheiro injetado pelo estado na companhia aérea e se o plano de recuperação desta tiver sucesso. O bónus foi um dos temas do Fórum TSF desta sexta-feira, dedicado aos temas da companhia aérea, e os partidos mostram-se preocupados.

Num momento em que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais está a preparar-se para determinar que as barragens concessionadas para a produção de eletricidade devem apagar impostos, várias câmaras podem avançar para a cobrança, por exemplo, do IMI.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, adiou a viagem à China que estava prevista na sua agenda depois de um balão de vigilância de Pequim ter entrado no espaço aéreo norte-americano.

A PSP apreendeu cerca de um milhão de euros convertidos em criptomoedas durante uma operação em que deteve dez pessoas de um grupo que operava através de uma falsa empresa corretora de ações de bolsa.

A CP - Comboios de Portugal alerta para "fortes perturbações" na circulação, entre 8 e 21 de fevereiro, em todos os serviços, devido às greves convocadas por vários sindicatos.

O estilista Paco Rabanne morreu esta sexta-feira aos 88 anos.

A presidente da Comissão Europeia elogiou a "qualidade e rapidez" das reformas levadas a cabo pelo governo de Kiev, para a adesão da Ucrânia à União Europeia.

O português Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar em jogos oficiais pelo Al-Nassr, garantindo já no tempo de descontos o empate da sua equipa frente ao Al-Fateh.

É com um humor sem constrangimentos, para todas as idades e "sem política nem religião" que Fábio Porchat desenha o espetáculo que o traz de volta à Europa, um ano depois de ter estreado em Lisboa as piadas que foi colecionando em viagens pelo mundo.