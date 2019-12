Condutor de retroescavadora desaparecido em Castro Daire

© Lusa

O condutor de uma retroescavadora está desaparecido em Ribolhos, Castro Daire, no distrito de Viseu, onde ocorreu um aluimento de terras cerca das 21:30 de quinta-feira, disse à agência Lusa uma fonte da Proteção Civil.

No local estão 19 operacionais dos bombeiros de Castro Daire, apoiados por três veículos, adiantou a fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro do Distrito de Viseu.

Contactado pela Lusa, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rui Laranjeira, adiantou que já foram acionadas duas equipas de resgate para o local que vão tentar realizar buscas no local para tentar encontrar o ocupante da máquina.

Segundo o comandante Rui Laranjeira, existe também a possibilidade de o condutor da retroescavadora ter caído no rio.

"Neste caso, está já uma equipa de mergulhadores a caminho do distrito de Viseu onde ficará em 'stand by' para intervir sexta-feira de manhã caso seja necessário", disse o comandante, sublinhando que, neste momento, a situação meteorológica não está a facilitar as condições de busca.