Confessionários da JMJ construídos por reclusos vão para prisões e paróquias nacionais

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 04 Agosto, 2023 • 13:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A organização da JMJ vai oferecer um confessionário, "caso o queiram", a cada uma das três prisões em que foram construídos e encaminhar os restantes para paróquias portuguesas que revelem interesse em "ficar com eles".

Em conferência de imprensa esta sexta-feira, a responsável pela Cidade da Alegria e Parque do Perdão, espaço em Belém onde foram instalados os 150 equipamentos, deu conta do destino dos confessionários construídos por reclusos de Coimbra, Paços de Ferreira e Porto.

"Vamos oferecer às três prisões que os construíram, vamos disponibilizar-nos para lhes oferecer um confessionário, caso eles queiram. São três, um para cada uma das prisões", detalhou. "Os restantes, vamos disponibilizar às paróquias de Portugal que estiverem interessadas e que poderão ficar com eles"

O máximo de confissões no espaço de Belém foi registado esta quarta-feira, com cerca de 15 mil jovens a participar e, nos restantes dias, foram "perto de dez mil" os que por lá passaram.

O máximo de confissões pode, no entanto, repetir-se ou ser ultrapassado esta sexta-feira, uma vez que a passagem do papa Francisco por Belém, esta manhã, renovou o interesse no local onde padres de mais de 50 nacionalidades se distribuem pelos 150 confessionários para fazer turnos de duas horas: ouvem perto de dez pessoas a cada 60 minutos. O espaço encerra às 16h00 desta sexta-feira.

"Facilmente 300 mil pessoas ou mais terão passado" pelo Festival da Juventude

Na mesma conferência de imprensa, a diretora do Festival da Juventude da JMJ, Cláudia Lourenço, revelou que a organização já tenta, deste esta quinta-feira, contabilizar o total de participantes do festival e, apesar de ainda não ter sido possível chegar a um número final, percebe-se que "facilmente cerca de 300 mil pessoas ou mais terão passado pelos eventos".

"Tivemos concertos no Terreiro do Paço com 40 mil pessoas a assistir", sendo que houve eventos "contínuos" não só nesse local, mas também na Alameda, em Loures e noutros palcos.

A estes juntam-se os participantes de orações nas igrejas, sendo que algumas "levam 1500 jovens a rezar e havia duas orações por dia".

Há ainda o caso das várias exposições, sendo que "só uma já teve cinco mil visitantes".

"Os números são realmente muito grandes e muito felizes para nós", referiu.