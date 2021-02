Confinamento afeta mais de 90% dos alunos da Universidade de Coimbra

© João André Oliveira/TSF

Por João André Oliveira 12 Fevereiro, 2021 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um em cada cinco estudantes pensou em suicidar-se. Esta é uma das conclusões do estudo realizado pela Associação Académica de Coimbra (AAC) sobre o impacto da pandemia na situação dos alunos da academia.

Uma situação "alarmante" no que diz respeito à saúde mental leva os estudantes a pedir a atenção do Estado. João Assunção, presidente da Direção-Geral da AAC, pede um reforço do Serviço Nacional de Saúde para tornar a resposta "mais capaz" ao problema e lança a hipótese de criação de uma "linha exclusiva de apoio a estudantes".

As dificuldades económicas são um dos principais problemas apontados pelo estudo. Um em cada três alunos tem dificuldades em pagar habitação. Os estudantes pedem a "concretização rápida" do plano nacional de residência estudantil para conseguir albergar estudantes em mobilidade.

Os custos com propinas são, também, um dos fatores de maior preocupação para a AAC. João Assunção quer que o Governo "mantenha a rota de progressiva diminuição" da propina do primeiro ciclo de estudos, com o objetivo de chegar à "propina zero". O dirigente académico pede ainda a "fixação de um teto máximo" para o segundo ciclo do Ensino Superior.

A comunidade de estudantes internacionais é uma das mais afetadas pela pandemia. Entre os inquiridos pelo estudo, 65% revelou dificuldades em pagar as propinas. João Assunção considera fundamental haver uma "limitação legal" da propina internacional, e que esta se aproxime dos valores da propina cobrada aos estudantes portugueses.

O impacto chega também à AAC. Além de quebras na participação cultural e desportiva, o estudo estima uma perda de meio milhão de euros no último ano, com especial destaque para a impossibilidade de realização das festas académicas.

Apesar da necessidade de promover os eventos académicos, o presidente da Direção-Geral da AAC diz que a instituição apenas o vai fazer se estiverem reunidas "condições de saúde pública". João Assunção revela ainda estar "muito preocupado" com a portaria que diminui o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude às estruturas associativas.

Os estudantes vão agora pedir uma audiência às diversas bancadas parlamentares para a apresentação das conclusões do estudo e a discussão de medidas a implementar.

A recolha feita pela AAC contou com uma amostra de 1484 alunos da Universidade de Coimbra e foi realizada entre 17 e 31 de janeiro de 2021.