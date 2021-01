Confinamento geral cancela feiras de fumeiro com a presença de público

Por Eduardo Pinto 15 Janeiro, 2021 • 10:03 Partilhar este artigo Facebook

O novo confinamento geral, imposto pelo Governo para travar o avanço da pandemia de Covid-19, cancelou o arranque do calendário nacional de feiras de fumeiro, esta sexta-feira, em Boticas, no distrito de Vila Real.

A Câmara Municipal de Boticas tinha tudo preparado para três dias de Feira Gastronómica do Porco. Desta vez sem tasquinhas nem animação, apenas com venda de fumeiro e produtos regionais, e com regras apertadas de segurança. O confinamento geral trocou-lhe as voltas e não teve outra alternativa senão ajudar os produtores a escoar a produção através da plataforma digital BoticasTem.

Só que a maior parte dos produtores de fumeiro deste concelho barrosão está pouco ou nada familiarizada com as vendas na Internet. Não admira que olhem com desconfiança para a alternativa à feira presencial onde escoavam a maior parte da produção. "Não sei se as pessoas vão aderir muito. Se virem, cheirarem e provarem na feira, as pessoas compram. Assim, estou a ver isto um pouco complicado", teme Sebastião Fernandes, que vive na aldeia de Atilhó.

O que mais preocupa este produtor, bem com a mulher, Maria José Pires, são as alheiras. Foram feitas para o certame que devia arrancar esta sexta-feira, em Boticas, e "se não forem vendidas até segunda-feira terão de ser congeladas".

Tal como Sebastião e Maria, Rosa Rodrigo, que faz fumeiro para as feiras de Boticas e Montalegre, tem clientes que vão diretamente a casa e evitam as feiras. Só que o confinamento pode impedi-los de aparecerem. Quanto às vendas online prefere esperar para ver, embora esteja convencida que o negócio "não será tão bom como na feira presencial".

O presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, está convencido que a venda através do site BoticasTem.pt vai correr bem. Até porque a qualidade do produto está garantida. "É feito um controlo apertado pelos serviços veterinários como se da feira física se tratasse", assegura. A entrega da encomenda é feita pela Associação Empresarial Mais Boticas "no prazo de 48 horas" após a confirmação do pagamento por parte do cliente.

Tal como em Boticas, também em Montalegre a câmara decidiu cancelar a feira física e está a apostar no negócio de fumeiro na Internet, em fumeirodemontalegre.pt. "Não vamos abandonar os produtores e continuamos a vender na plataforma online", refere Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre.

A Câmara de Vinhais já começou a preparar uma plataforma digital com o mesmo fim, mesmo que o autarca, Luís Fernandes, não deite já a toalha ao chão. "A feira online está assegurada. A presencial é difícil, mas não quero desistir já", frisa. O evento está previsto para meados de fevereiro, altura que poderá terminar o confinamento geral que começou esta sexta-feira.