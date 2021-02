Confinamento sem fim à vista, polémica com bastonária e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Por TSF 09 Fevereiro, 2021 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, considerou esta terça-feira no Twitter que o atual confinamento está a produzir resultados contra a Covid-19, mas é necessário prolongá-lo face aos elevados níveis da pandemia e continuar a investir na testagem massiva e na capacidade de rastreamento.

Uma ideia reforçada, um pouco antes, pela ministra da Saúde, Marta Temido, que afirmou que Portugal deverá continuar com o nível de confinamento atual até meados de março para fazer frente à "incidência extremamente elevada" de novos casos de contágio pelo coronavírus.

Com o confinamento sem fim à vista são as empresas e o emprego que mais se ressentem. Perante este cenário, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, disse no Parlamento que as medidas de apoio no âmbito da Covid-19 se vão manter enquanto a pandemia durar, "custe o que custar".

Outro dos temas do dia foi a saída do epidemiologista Manuel Carmo Gomes das reuniões do Infarmed. O professor tomou esta decisão por razões "da sua vida profissional", mas prometeu que vai continuar a apoiar com pareceres técnicos. Tanto o especialista que integra a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 como a ministra da Saúde garantiram que não foram as declarações do professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa sobre a atuação do Governo que o colocaram de fora destes encontros.

Em reação às ofensas a várias personalidades que têm sido feitas pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Maria Augusta Sousa, uma antiga bastonária, confessou à TSF que tem vergonha das posições assumidas publicamente por Ana Rita Cavaco e pede a intervenção do conselho jurisdicional da Ordem perante as posições públicas da atual bastonária, que considera lesivas da própria Ordem e de todos os enfermeiros portugueses.

Ficou também a ser conhecido o novo presidente do Tribunal Constitucional. É João Pedro Caupers, de 69 anos, juiz do TC desde 2014 e vice-presidente desde 2016, ano em que foi eleito por Manuel da Costa Andrade. Durante cerca de 40 anos dedicou-se ao ensino e à investigação.