"Confio nas forças de segurança." Gouveia e Melo confirma que tem recebido ameaças

Gouveia e Melo confirma que tem recebido ameaças, mas garante que mantém toda a confiança nos militares da Marinha. O Correio da Manhã adianta, este domingo, que as ameaças ao almirante estão relacionadas com as declarações que fez após a morte do agente da PSP Fábio Guerra durante uma rixa na noite de Lisboa, em março deste ano. Há dois fuzileiros em prisão preventiva acusados do homicídio do polícia.

Na altura, Gouveia e Melo disse que a Marinha não quer "arruaceiros" e chegou mesmo a confessar "vergonha" pelo envolvimento de fuzileiros nas agressões que provocaram a morte de Fábio Guerra.

O Correio da Manhã escreve que Gouveia e Melo tem sido ameaçado por correio e por telemóvel, e suspeita-se de militares. O jornal acrescenta que o Ministério Público (MP) está a investigar. No aniversário da Polícia Marítima, este domingo, Gouveia e Melo confirmou que tem recebido ameaças, mas garantiu que está tranquilo.

"Tem havido alguns problemas, mas confio totalmente nas forças de segurança, na nossa capacidade de combater esses fenómenos e na democracia", referiu o almirante, em declarações registadas pela CMTV.

Questionado sobre se as ameaças estão relacionadas com a morte do agente da PSP Fábio Guerra, Gouveia e Melo afirmou: "Há uma forte probabilidade de isso acontecer, mas não sou eu que vou decidir isso porque não tenho informação suficiente para isso, quem tem essa informação serão as forças de segurança."

Gouveia e Melo assegurou ainda que "tem total confiança" não só "nos homens da Marinha", mas também na polícia e no sistema de informações.

A TSF já contactou o MP e aguarda resposta.