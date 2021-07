Confirmada violação de norma-travão, greve de um mês na Groundforce e outros destaques TSF

© TSF

O Tribunal Constitucional deu razão, em parte, ao Governo que tinha pedido a fiscalização de duas leis do Parlamento, aprovadas no início do ano e promulgadas por Marcelo Rebelo de Sousa, por alegada violação da chamada norma-travão, que impede o aumento da despesa do Estado ao longo do ano, fora dos momentos de aprovação do Orçamento do Estado.

Em causa estão apoios sociais durante a pandemia.

Neste dia 14 de julho, o sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal anunciou uma greve na Groundforce para todo o mês de agosto. O sindicalista Pedro Magalhães disse à TSF que a empresa chegou a um ponto de rutura.

Esta quarta-feira, ficámos a conhecer as conclusões de um estudo da revista The Lancet que aponta que 3500 cancros registados em Portugal em 2020 foram associados ao consumo de álcool.

O estudo coloca Portugal entre os países de maior risco e avança que, a nível global, 740 mil pessoas tiveram cancro em 2020 por causa do consumo de bebidas alcoólicas.

E numa altura em que os preços dos combustíveis atingem máximos de nove anos, o Governo aponta o dedo às petrolíferas. O ministro prometeu regulamentar os preços e intervir nas margens de comercialização.

Sobre a pandemia, no dia em que Portugal registou mais de quatro mil novos casos, o especialista Óscar Felgueiras admite que o pico desta quarta vaga pode já ser atingido nas próximas semanas.

Lá fora, apesar do calor que se faz sentir na Península Ibérica, vários países europeus estão a ser atingidos por fortes chuvas, que provocaram cheias e inundações.

E nos EUA, chega uma história insólita. Várias pessoas abandonaram os peixes de estimação num lago, no Minnesota, e os animais ficaram gigantes. A situação levou as autoridades a desaconselhar as pessoas a deixar este tipo de peixes nos Lagos por que os peixes-dourados estragam os ecossistemas.