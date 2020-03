Confirmado segundo caso de Covid-19 em Portugal

O paciente tinha dado positivo nas primeiras análises e esperava um segundo teste de contra-análise © Jalaa Marey/AFP

Está confirmado o segundo caso do novo coronavírus em Portugal, avança a RTP. Trata-se de um paciente de 33 anos, que tinha dado positivo nas primeiras análises e esperava um segundo teste de contra-análise para a confirmação definitiva, dada pelo Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Esta manhã Marta Temido, em conferência de imprensa, também com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales e o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge-INSA, Fernando Almeida, tinha confirmado o primeiro caso de Covid-19 em território nacional, mas realçou que o segundo caso aguardava validação.

O homem, agora confirmado como o segundo infetado com Covid-19 em Portugal, tem 33 anos e esteve em Espanha, numa viagem a trabalho. Os primeiros sintomas apareceram a 26 de fevereiro.

Esta segunda-feira foi confirmado um caso positivo num médico de 60 anos, que tinha estado a passar férias no Norte de Itália. Os primeiros sintomas surgiram a 29 de fevereiro. Ambos os pacientes encontram-se internados no Porto. Marta Temido referiu que os dois doentes foram identificados este domingo e que se encontram "estáveis", internados em unidades de saúde do Porto.

As autoridades portuguesas decidiram rastrear os passos destes doentes desde o dia em que apresentaram os primeiros sintomas para tentar identificar as pessoas com quem estiveram em contacto. Estão "sob vigilância" também as pessoas que lhes são mais próximas.

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, disse aquando da confirmação do primeiro caso, não haver motivo para agravar as medidas de saúde publica em Portugal, nem de efetuar testes de forma generalizada, apenas os necessários. "Em Itália foram feitos milhares de testes que não detetaram ninguém", assinalou.

Contudo, a DGS admitiu que seria aplicada aos voos de provenientes de Itália "uma rastreabilidade de contactos", medida já aplicada aos voos provenientes da China.

Adriano Maranhão, canalizador no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, recebeu este domingo alta hospitalar no Japão, depois de resultados negativos nas análises, segundo a sua mulher, Emmanuelle Maranhão. Adriano Maranhão, que se encontrava no Diamond Princess, não tinha inicialmente sintomas, mas o primeiro exame revelou-se positivo.

Os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - devem contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.

