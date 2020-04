Confirmados 99 casos positivos de coronavírus em hostel no centro de Lisboa

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa explicou que ainda há muito trabalho pela frente © Leonardo Negrão/Global Imagens

Estão confirmados 99 casos positivos do novo coronavírus entre os hóspedes e funcionários do hostel que, este domingo, foi evacuado em Lisboa. Um teste positivo despoletou a operação, obrigando cerca de 200 pessoas a fazer testes à Covid-19 e a serem encaminhadas para a Mesquita de Lisboa.

O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro, revelou os resultados que obtiveram até ao final da noite.

"O que estamos a fazer neste momento é encaminhar estas pessoas para que façam a devida quarentena. Com base dos resultados que já foram apurados no laboratório estamos a identificar as pessoas que depois são reencaminhadas para o autocarro e transportadas para ficar em quarentena", explicou à RTP Carlos Castro.

Carlos Castro explicou que ainda há muito trabalho pela frente, tendo em conta que neste hostel se encontravam cerca de 200 pessoas.

"Temos um universo de população de 181 mais sete funcionários e é importante dizer que destes 181, um tinha sido já levado para o Hospital de São José por ter apresentado sintomas. Os restantes não apresentam sintomas mas, de qualquer forma, está a haver um cuidado redobrado face a esta população e também face àquela comunidade", acrescentou o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa.

Os 99 casos já confirmados do novo coronavírus entre os hóspedes e funcionários do hostel em Lisboa foram transportados de autocarro para um espaço no centro de Lisboa, onde vão ficar em quarentena. Falta saber o resultado de cerca de 150 testes realizados aos hóspedes e funcionários do hostel.