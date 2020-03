Confirmados mais quatro casos de infeção por Covid-19 em Portugal

© Loic Venance/AFP

Há mais quatro casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, avança a RTP, que adianta tratarem-se de três mulheres e um homem, internados no Hospital de São João, no Porto. De acordo com a estação pública, todos estes casos têm ligação com o homem que visitou a MICAM, uma das maiores feiras de calçado do mundo, em Milão.

Estes novos casos de infeção somam-se aos 21 contágios confirmados nos últimos dias: cinco em Lisboa, 15 no Porto e um em Coimbra.

Segundo o último boletim informativo da Direção-geral da Saúde (DGS), há ainda 47 casos suspeitos e 421 pessoas estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - são aconselhados a contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.

Medidas para conter o surto de coronavírus em Portugal.

Este sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha anunciado novas medidas para evitar a proparação do vírus. Ficaram suspensas, temporariamente "as visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte". Para reduzir a propagação, atrasar ao máximo o pico da epidemia e reduzir o número total de casos, a ministra revelou ainda o encerramento de uma escola do agrupamento de escolas de Idães, em Felgueiras, o ICBAS e duas universidades: a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do departamento de história da Universidade do Minho.

"O encerramento pró-ativo de alguns estabelecimentos deve acontecer numa fase em que o surto ainda está a começar. O encerramento de escolas não deve ser encarado como alarmismo", sublinhou a ministra da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora, onde dava aulas uma das infetadas com o novo coronavírus, não vai encerrar. A ministra da Saúde disse não ter qualquer indicação sobre o fecho do estabelecimento de ensino. No entanto, alguns alunos, professores e funcionários continuam em isolamento social.

Três crianças entre os infetados em Portugal

Na mesma conferência de imprensa, ao lado da ministra, a diretora-geral da Saúde, revelou que há três crianças infetadas com o novo coronavírus em Portugal. Contudo, Graça Freitas sublinhou que não vão dar mais pormenores sobre estes casos para preservar a intimidade e identidade dos doentes.

"Estes doentes estão estáveis, têm uma grande estabilidade clínica. Estamos a retardar ao máximo a disseminação deste vírus para a comunidade", explicou Graça Freitas.

