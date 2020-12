Confirmados três casos de Covid-19 na sede da DGS

Graça Freitas © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou, esta quarta-feira, que foram confirmados três casos positivos de Covid-19 na sua sede e que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, continua a apresentar "sintomas ligeiros".

Em comunicado, a DGS acrescenta que há "dez trabalhadores em isolamento profilático". Os resultados "surgem no âmbito da investigação epidemiológica" que está em curso em articulação com a Autoridade de Saúde, "tal como estipulam as normas vigentes, apenas se aplicando teste quando for considerado relevante".

No mesmo documento, a DGS garante que a operacionalidade "será mantida neste período crítico da

pandemia" através dos Subdiretores-Gerais, dirigentes e trabalhadores.

No mesmo documento lê-se ainda que "grande parte da equipa" da DGS encontrava-se em

teletrabalho, o que permite "garantir a substituição dos trabalhadores que ficarão em isolamento ou isolamento profilático".

