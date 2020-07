Confirmados 12 casos de covid-19 num surto em infantário das Caldas da Rainha

Casos em Caldas da Rainha © © Maria João Gala/Global Imagens

Na cidade de Caldas da Rainha depois de um lar o novo coronavírus pareceu num infantário. Há já 12 casos confirmados relacionados com este surto, confirma o presidente da autarquia local, Fernando Tinta Ferreira.

No lar estão infetados 23 utentes e três funcionários enquanto no infantário há 12 casos positivos mas ainda faltam resultados quatro dezenas de testes.

"Há uns dias uma criança com sintomas fez um teste e foi detetado covid-19", explica o presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha.

"Neste momento já foram detetadas situações em cinco crianças, três colaboradores, e quatro familiares de crianças (...) Foram realizados mais 40 testes e ainda não temos os resultados", explica ainda o autarca.

Todas as pessoas infetadas no lar e no infantário das Caldas da Rainha estão a ser acompanhadas em casa ninguém precisou de ser internado.

