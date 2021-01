© DR

A chave vencedora do sorteio desta terça-feira do concurso do Euromilhões é composta pelos 12 - 34 - 37 - 38 - 42 e pelas estrelas 1 e 3 .

Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.