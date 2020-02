Jackpot de 130 milhões de euros saiu a um apostador no estrangeiro

© Jorge Amaral/Global Imagens

O primeiro prémio do sorteio de hoje do Euromilhões, no valor de 130 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



O segundo prémio, de 130.443,56 euros, vai ser entregue a 10 jogadores, nenhum deles em Portugal, enquanto o terceiro prémio, no valor de 14.517,52 euros, vai contemplar 21 apostadores, um deles em território nacional.



Já o quarto prémio, de 759,67 euros, vai ser entregue a 125 apostadores, 16 dos quais em Portugal.



A chave vencedora do concurso 011/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 09 -- 15 -- 17 -- 25 -- 40 e pelas estrelas 03 e 09.