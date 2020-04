Conheça aqui as novas orientações da DGS sobre o uso de máscaras

As máscaras cirúrgicas devem continuar reservadas aos profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e que entrem e circulem em instituições de saúde © Philippe Lopez/AFP

Por Cátia Carmo 13 Abril, 2020 • 18:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

À semelhança do que já acontece em países como Espanha, Alemanha e França, a Direção-Geral da Saúde alterou, esta segunda-feira, as recomendações e decidiu pôr em prática o princípio da precaução em saúde pública, aconselhando o uso de máscaras a todos os que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas. Uma medida de proteção que se vem somar ao distanciamento social, higiene das mãos e etiqueta respiratória.

"Deve ser lembrado que a utilização de máscaras pela população implica o conhecimento e domínio das técnicas de colocação, uso e remoção, e que a sua utilização não pode, de forma alguma, conduzir à negligência de medidas fundamentais como o distanciamento social e a higiene das mãos", pode ler-se na norma divulgada pela Direção-Geral da Saúde.

As máscaras cirúrgicas devem continuar reservadas aos profissionais de saúde, pessoas com sintomas respiratórios e que entrem e circulem em instituições de saúde, bem como a quem é mais vulnerável, como é o caso dos idosos, que devem recorrer a este tipo de máscaras sempre que saiam de casa.

A DGS sublinha ainda que a utilização de máscaras pela população é um ato de altruísmo e que quem as utiliza não fica mais protegido, apenas contribui para a proteção das outras pessoas.

"É também importante atender à posição da Organização Mundial de Saúde e Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças que continuam a alertar para a necessidade do uso da máscara pela população não diminuir a sustentabilidade de acesso a máscaras pelos doentes e profissionais de saúde, que constituem os grupos prioritários para o uso de máscaras cirúrgicas", explicam as novas indicações da DGS.

Para já, a DGS e o INFARMED, em conjunto com a ASAE, Instituto Português de Qualidade, o CITEVE e diversos peritos, estão a definir "especificações técnicas" que as máscaras não cirurgicas e comunitárias devem ter.