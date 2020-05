Praias do Algarve, Oeste e Tejo. Conheça aqui ao pormenor os limites de lotação

As lotações foram divulgadas pela Agência Portuguesa do Ambiente © Luís Forra/Lusa (arquivo)

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu a conhecer, esta quarta-feira, a lotação máxima das praias do Barlavento e Sotavento algarvios e das zonas do Oeste e Tejo, numa época balnear marcada pela pandemia de Covid-19. Consulte as listas completas carregando no nome de cada uma das zonas.

Nas praias algarvias destaca-se a lotação máxima de 8800 pessoas na Praia da Rocha, em Portimão, e das praias de Faro e de Monte Gordo, com um máximo de 12.600 pessoas.

Já no Oeste e Tejo destacam-se a praia da Nazaré, com uma lotação de 17.100 pessoas, a Fonte da Telha, subdividida em três praias, com uma lotação total de 14.500 pessoas, e a praia de Carcavelos, com uma lotação de 12.100 pessoas.

Nos documentos é possível ler que as lotações de algumas das praias estão dependentes da "variação da maré", como é o caso da praia de São João da Caparica, em Almada, que pode comportar entre 9700 e 12.200 pessoas.

Praias para menos de cem pessoas

É na lista afeta ao Barlavento que se encontram, assinaladas, cinco praias com capacidade para menos de 100 pessoas. No concelho de Lagoa situam-se três destas praias, estando as duas restantes situadas nos concelhos de Lagos e Albufeira.

A Praia da Marinha, em Lagoa, promete mesmo ser uma das praias mais exclusivas de Portugal: a lotação está balizada entre as 15 e as 20 pessoas. Também em Lagoa ficam a praia da Albandeira, que servirá entre 70 a 80 pessoas e a praia dos Tremoços, que poderá aceitar entre 60 e 80 banhistas.

A Praia do Camilo, em Lagos, terá uma lotação de entre 40 a 60 pessoas. E a praia de Arrifes, em Albufeira, ficará aberta a entre 30 a 40 pessoas.

Os números da lotação das restantes praias "serão publicadas em breve, considerando as respetivas datas de abertura", escreve a APA no seu site.

A partir do dia 6 de junho, a aplicação InfoPraia, da APA, vai dar informações aos banhistas em tempo real sobre a lotação das praias e assinalará a mesma com um sistema de semáforo em três cores: o verde indica uma lotação de até 1/3, o amarelo indica uma lotação de até 2/3 e a cor vermelha indica que a praia já ultrapassou esse limite e pode vir a ficar completamente lotada.